Россиянин Большунов выиграл масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии

Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке с общего старта на 15 км классическим стилем в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаир. Об этом 2 января сообщил «Спорт-Экспресс».

Вторым стал швейцарец Дарио Колонья. Третьим к финишу пришел россиянин Иван Якимушкин.

Алексей Червоткин и Евгений Белов на финише лыжной гонки столкнулись друг с другом и упали.

Как ранее сообщили «Известия», Россия выступает на «Тур де Ски» в сильнейшем составе. В гонке нет только двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова — он восстанавливается после коронавируса.