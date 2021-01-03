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Россиянин Большунов выиграл гонку преследования на этапе «Тур де Ски»
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Россиянин Большунов выиграл гонку преследования на этапе «Тур де Ски»

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Российский лыжник Александр Большунов 3 января победил в гонке преследования на 15 км вольным стилем на этапе «Тур де Ски».

Второе место занял еще один представитель России Артем Мальцев. Тройку замкнул француз Морис Манифика.

Еще один россиянин Денис Спицов занял четвертую строчку. Он уступил Манифика 3,7 секунды, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Накануне Большунов победил в гонке с общего старта на 15 км классическим стилем в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».

В той гонке российские лыжники Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись перед финишем. Они занимали второе и третье места, но при входе в поворот один россиянин подрезал другого, и произошло столкновение. Россиянин Иван Якимушкин вылетел с трассы, пытаясь избежать столкновения, но вернулся и занял третье место.

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