Российские лыжники столкнулись перед финишем в масс-старте на «Тур де Ски»

Российские лыжники Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись перед финишем в масс-старте на 15 км классическим стилем на многодневной гонке «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире. Об этом 2 января сообщил «Спорт-Экспресс».

Белов и Червоткин занимали второе и третье места, но при входе в поворот один россиянин подрезал другого, и произошло столкновение. Россиянин Иван Якимушкин вылетел с трассы, пытаясь избежать столкновения, но вернулся и занял третье место.

Первое место завоевал россиянин Александр Большунов, на второе место встал швейцарец Дарио Колонья.

Как ранее сообщили «Известия», Россия выступает на «Тур де Ски» в сильнейшем составе. В гонке нет только двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, восстанавливающегося после коронавируса.