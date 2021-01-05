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Россиянин Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе «Тур де Ски»

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Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски». Соревнование состоялось 5 января в Италии.

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Большунов финишировал с результатом 32 минуты 49,6 секунды. Второе место занял Денис Спицов (+8,3 с), а третьим оказался Иван Якимушкин (+13,9 с).

Как отмечает газета «Спорт-Экспресс», российские спортсмены заняли пять первых мест в гонке, в первой восьмерке — семь представителей России.

Большунов 3 января занял первое место в гонке преследования на 15 км вольным стилем на этапе «Тур де Ски», а за день до этого победил в гонке с общего старта на 15 км классическим стилем.

В гонке, которая проходила 2 января, российские лыжники Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись перед финишем.

Они занимали второе и третье места, но при входе в поворот один россиянин подрезал другого, и произошло столкновение. Россиянин Иван Якимушкин вылетел с трассы, пытаясь избежать столкновения, но вернулся и занял третье место.

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