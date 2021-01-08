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Пострадавший на Камчатке ребенок находится в тяжелом состоянии

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Ребенок, который пострадал на Вилючинском водопаде, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщается на сайте правительства Камчатского края в пятницу, 8 января.

По словам заместителя главврача по медчасти камчатской краевой больницы им. Лукашевского Максима Артамонова, у ребенка выявили перелом позвоночника без повреждения спинного мозга, а также ушиб легкого. Мальчик был помещен в отделение реанимации.

«На сегодняшний день его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ребенок находится в сознании, сознание ясное. Он получает необходимое лечение. Сейчас решается вопрос о переводе его из реанимации в отделение детской больницы», — сказал он.

Кроме того, в больницу обращалась еще одна пострадавшая на Вилючинском водопаде, у которой врачи диагностировали ушибленные раны на голове. Она была направлена на амбулаторное лечение.

7 января на Вилючинском водопаде в Камчатском крае произошло обрушение льда. Под обвал попали четыре человека. Один из них погиб, трое пострадали. На вертолете их доставили в Камчатскую краевую больницу. Туристические группы покинули место происшествия.

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