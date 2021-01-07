МЧС начало аварийно-спасательную операцию на Камчатке

Камчатские спасатели начали аварийно-спасательную операцию на Вилючинском водопаде, где произошло обрушение льда. Об этом сообщили в четверг, 7 января, в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

По последним данным, под обвал попали четыре человека. Один человек погиб и трое пострадали. Среди пострадавших есть ребенок, он находится в тяжелом состоянии.

Пострадавших доставили на вертолете «Витязь-Аэро» в Камчатскую краевую больницу.

Отмечается, что туристические группы в полном составе покинули место происшествия. Однако под завалом могут находиться незарегистрированные туристы, которые совершали одиночный поход.

Ранее, 7 января, стало известно, что на Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед. Под обвалом могут находится люди.

На месте происшествия работают спасатели МЧС, специалисты поисково-спасательного отряда краевого государственного казенного учреждения «ЦОД», а также медики территориального центра медицины катастроф (ТЦМК).