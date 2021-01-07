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Спасатели завершили аварийно-спасательные работы на Камчатке

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Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на Вилючинском водопаде на Камчатке. Об этом сообщил в четверг, 7 января, заместитель начальника ГУ МЧС России Камчатскому краю по антикризисному управлению Максим Лепешин.

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«Камчатские спасатели завершили аварийно-спасательные работы на Вилючинском водопаде, где днем 7 января 2021 года произошло обрушение льда. Вертолет Ми-8 МЧС России вместе со спасателями прибыл в пункт постоянной дислокации», — рассказал Лепешин «РИА Новости».

Он отметил, что пострадавшие были доставлены на вертолете в Камчатскую краевую больницу. Мужчину и подростка госпитализировали, а женщину отправили на амбулаторное лечение.

«На месте работали более 40 человек: это кинологический расчет Камчатского филиала ДВРПСО МЧС России, поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД», Камчатский спасательный центр МЧС России. Пострадавших на месте осматривали медики территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), которые вместе со спасателями прибыли в район происшествия», — добавил Лепешин.

7 января на Вилючинском водопаде в Камчатском крае произошло обрушение льда. Под обвал попали четыре человека. Один человек погиб и трое пострадали. Туристические группы в полном составе покинули место происшествия.

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