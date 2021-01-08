Илон Маск стал самым богатым на планете

Согласно подсчетам Bloomberg, Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Состояние основателя SpaceX оценили в $188,5 млрд, передает телеканал «Известия».

Первое место в рейтинге Маску обеспечил рост котировок Tesla. 7 января акции корпорации подорожали на 4,8%. За 2020 год ценные бумаги Tesla выросли в цене на 743%.

На втором месте в списке самых богатых Джефф Безос. Основатель Amazon владеет $187 млрд.



«Бронза» досталась Биллу Гейтсу с его $132 млрд.

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