Дональд Трамп удалил свои записи с нарушениями в Twitter. Соцсеть заморозила аккаунт президента на 12 часов и пригрозила постоянной блокировкой, передает телеканал «Известия». Ранее глава США заявил, что выборы у него «были украдены». Президент призвал сторонников расходиться по домам. В Twitter сообщили, что он нарушил правила соцсети. Instagram и Facebook также заблокировали Трампа.

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