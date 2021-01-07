Трамп пообещал мирную передачу власти

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что 20 января передаст власть избранному президенту Джо Байдену в установленном порядке. Об этом в четверг, 7 января, написал его помощник Дэн Скавино в своем Twitter.

«Несмотря на то что я полностью не согласен с результатами выборов и факты говорят в мою пользу, тем не менее 20 января произойдет упорядоченная передача власти», — процитировал он главу государства.

Ранее в этот же день стало известно, что конгресс на фоне прошедших в Вашингтоне беспорядков утвердил избрание Байдена президентом США.

7 января демократы из юридического комитета палаты представителей конгресса США направили письмо в адрес Пенса с призывом воспользоваться 25-й поправкой и отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.

Согласно 25-й поправке к конституции США, вице-президент страны может занять пост президента Соединенных Штатов в случае досрочного прекращения полномочий главы государства и его недееспособности. Также поправка определяет порядок признания временной недееспособности президента США.

Накануне конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

По последним данным, во время беспорядков в Вашингтоне были задержаны более 50 участников акции протеста, погибли четыре человека.

В ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на президентских выборах.

В ноябре 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Россия уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он также напомнил, что российское руководство, в том числе президент РФ Владимир Путин, не раз говорило, что готово работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.