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Трамп ограничил доступ в Белый дом ключевому помощнику Пенса

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Действующий президент США Дональд Трамп из-за недовольства вице-президентом Майком Пенсом, который отказался мешать утверждению итогов выборов главы государства, запретил входить в Белый дом главе аппарата Пенса Марку Шорту. Об этом сообщил в четверг, 7 января, телеканал NBС.

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Как отметили на телеканале, Шорт консультировал вице-президента США по вопросам, касающимся утверждения итогов выборов. Трамп заявил, что Пенсу «не хватило смелости сделать то, что нужно сделать» для защиты конституции страны.

Накануне 6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

По последним данным, во время беспорядков в Вашингтоне были задержаны более 50 участников акции протеста, погибли четыре человека.

7 января демократы из юридического комитета палаты представителей конгресса США призвали вице-президента страны Майка Пенса задействовать 25-ю поправку и отстранить действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от власти.

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