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Лукашенко назвал Путина своим другом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина своим другом. Фрагмент интервью политика программе «Действующие лица» размещен в Telegram-канале Наили Аскер-Заде.

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«Да, я его считаю своим другом», — заявил белорусский лидер, отвечая на вопрос о Путине.

Также Лукашенко затронул тему отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, он не держит на главу Украины зла, однако не стал бы «здороваться с ним с колена».

Кроме того, президент Белоруссии рассказал о сотрудничестве с США. Он заявил, что страна намерена выстраивать и укреплять отношения со штатами.

Ранее в январе Лукашенко заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с главой российского государства Владимиром Путиным.

В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что в Кремле очень внимательно следят за происходящим в Белоруссии. Он подчеркнул, что республика входит в Союзное государство и Москва хотела бы видеть республику спокойной, стабильной и процветающей.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.

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