Лукашенко назвал себя «намертво» объединенным в одну команду с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с главой российского государства Владимиром Путиным. Фрагмент интервью с белорусским лидером был показан на телеканале «Россия 1» во вторник, 5 января.

«Нас загнали уже намертво в одну команду», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналистки Наили Аскер-Заде, в одной ли он команде в политике с Путиным.

Ранее во вторник Лукашенко посетил завод «Горизонт» в Минске. Там он заявил, что вопрос о его президентстве может быть решен только путем выборов, если кому-то не нравится нынешний глава государства.

«Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — цитирует Лукашенко «БелТА».

31 декабря президент Белоруссии заявил, что Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет этого делать.

Белорусский лидер назвал глупостью утверждения, что он хочет продлить свою власть тем, что будет председателем собрания.

В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что в Кремле очень внимательно следят за происходящим в Белоруссии. Он подчеркнул, что республика входит в Союзное государство и Москва хотела бы видеть республику спокойной, стабильной и процветающей.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.