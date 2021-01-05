Прямой эфир
Общество
В гражданский оборот в течение недели поступят 1,5 млн доз вакцины «Спутник V»
Мир
Путин обсудил с Меркель возможное совместное производство вакцин
Мир
Песков заявил о невозможности мировой войны благодаря ядерному паритету
Экономика
Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице на 2021 год
Туризм
Москва присоединилась к проекту по безопасности путешествий на фоне COVID-19
Общество
Прокуратура в период пандемии добилась погашения долгов по зарплате на 22 млрд рублей
Экономика
Мишустин расширил возможности использования средств по соцконтракту
Мир
Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо
Мир
США разместили ударные беспилотники в Румынии

Лукашенко назвал себя «намертво» объединенным в одну команду с Путиным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с главой российского государства Владимиром Путиным. Фрагмент интервью с белорусским лидером был показан на телеканале «Россия 1» во вторник, 5 января.

Минский гамбит: что стоит за заявлениями Лукашенко и при чем тут Киев
В Москве требуют вернуть граждан РФ домой, выплатить им компенсации и извиниться

«Нас загнали уже намертво в одну команду», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналистки Наили Аскер-Заде, в одной ли он команде в политике с Путиным.

Ранее во вторник Лукашенко посетил завод «Горизонт» в Минске. Там он заявил, что вопрос о его президентстве может быть решен только путем выборов, если кому-то не нравится нынешний глава государства.

«Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — цитирует Лукашенко «БелТА».

31 декабря президент Белоруссии заявил, что Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет этого делать.

Белорусский лидер назвал глупостью утверждения, что он хочет продлить свою власть тем, что будет председателем собрания.

В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что в Кремле очень внимательно следят за происходящим в Белоруссии. Он подчеркнул, что республика входит в Союзное государство и Москва хотела бы видеть республику спокойной, стабильной и процветающей.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020