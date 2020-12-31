Лукашенко отверг изменение конституции Всебелорусским собранием

Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет этого делать. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 31 декабря в ходе общения с сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ, передает «БелТА».

Белорусский лидер назвал глупостью утверждения, что он хочет продлить свою власть тем, что будет председателем собрания.

«Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет», — добавил он.

Полномочия будут у президента, избранного народом, премьер-министра, депутатов, отметил политик.

«Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку», — заявил Лукашенко.

В августе белорусский лидер заявил, что если народу страны нужны перемены, то они непременно будут и начнутся с изменения конституции. Он поручил нынешнему составу парламента республики подготовить вариант поправок к основному закону страны.

В ноябре политик отметил, что новая конституция Белоруссии будет принята «без ломки и катастроф». Проведение конституционной реформы в Белоруссии в разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем поддержал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин заявил, что выходом из политического кризиса в Белоруссии может стать новый основной закон или внесение правок в действующую конституцию страны, пишет «Газета.ру».

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.