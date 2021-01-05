Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году
Экономика
Источники рассказали о договоренностях в ОПЕК+ по добыче нефти в феврале
Мир
В Крыму заявили об отсутствии планов воевать за воду с Украиной
Экономика
Цена нефти WTI превысила $50 за баррель впервые с февраля
Мир
Киев заявил о выходе из соглашения СНГ о защите интеллектуальной собственности
Мир
Россия передала Белоруссии 300 наборов тест-систем на COVID-19
Мир
Менее 30% украинцев согласились поддержать Зеленского в случае выборов
Мир
США расширили санкции против Ирана
Происшествия
Траулер «Герои Даманского» потерял ход в Охотском море

Россия передала Белоруссии тест-системы на COVID-19

0
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020