Алиев распорядился построить международный аэропорт в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что распорядился построить в Нагорном Карабахе международный аэропорт. На эту тему азербайджанский лидер сделал заявление во вторник, 5 января, во время встречи в видеоформате с новым министром культуры Анаром Керимовым.

«По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание, сейчас выбираются места. Будут проведены работы по разминированию территории», — приводит слова Алиева агентство «АзерТАдж».

20 ноября Алиев заявлял, что власти Азербайджана начнут реализовывать инфраструктурные проекты в Нагорном Карабахе после того, как территория будет разминирована. Тогда президент также отмечал, что открытие коммуникаций в Карабахе приведет к устойчивому миру в регионе.

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