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Алиев объявил Шуши культурной столицей Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая нового министра культуры страны Анара Керимова во вторник, 5 января, объявил город Шуша в Нагорном Карабахе культурной столицей республики.

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«Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана, Шуша достойна этого», — приводит его слова агентство Азертадж.

Алиев отметил, что работы по восстановлению Шуши уже начались. Предстоит провести ревизию жилого фонда и исторических памятников.

«Опять-таки не теряя времени, но и одновременно без спешки первоначальный, исторический облик Шуши должен быть восстановлен», — подчеркнул азербайджанский лидер.

По словам Алиева, в городе будут восстановлены религиозные и исторические памятники. Кроме того, он дал поручение спланировать уже на текущий год проведение в Шуши двух мероприятий: Дней поэзии известного азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа и музыкального фестиваля «Хары бюльбюль».

В ходе встречи Алиев также сообщил, что распорядился построить в Нагорном Карабахе международный аэропорт.

9 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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