В театре рассказали о госпитализации заболевшего COVID-19 Басилашвили

Народный артист СССР Олег Басилашвили, ранее госпитализированный с COVID-19, находится в обычной палате вместе с супругой. Об этом рассказала «РИА Новости» представитель Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ) 4 января.

При этом в театре не стали уточнять, как у актера протекает болезнь.

Как отметила ранее в этот день дочь Басилашвили Ксения, врачи оценивают состояние артиста как нормальное, «никакой катастрофы нет», сообщает 5-tv.ru.

О том, что актера госпитализировали, стало известно ранее в этот день.

28 декабря актриса Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом в больницу Санкт-Петербурга. 4 января врачи сообщили, что в состоянии народной артистки СССР наблюдается незначительная положительная динамика.

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