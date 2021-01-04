Олега Басилашвили госпитализировали с COVID-19

Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщила 4 января телеканалу РЕН ТВ дочь актера Ксения Басилашвили.

Женщина рассказала, что ее отец на данный момент находится в стабильном состоянии.

«Да, у него нормальное состояние. Никакой катастрофы нет», — заявила она.

28 декабря актриса Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом в больницу Санкт-Петербурга. Согласно последним данным от 2 января, ее состояние стабильно, каких-либо изменений нет.

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