Прямой эфир
Мир
В ВОЗ заявили о росте числа случаев COVID-19 в мире до 83 млн человек
Мир
Лидер республиканцев в конгрессе поддержал попытки оспорить избрание Байдена
Мир
Власти Японии изучают возможность введения режима ЧС из-за пандемии
Мир
Мужчина в Нью-Йорке избил палкой несколько прохожих
Мир
США решили оставить авианосец Nimitz в районе Персидского залива
Общество
Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 впервые вышел на полную мощность
Мир
Оппозиция Британии потребовала ввести национальный карантин в течение 24 часов

Подводники СФ РФ продолжат подледные плавания в Северном Ледовитом океане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подводные силы Северного флота продолжат совершать подводные плавания в акватории Северного Ледовитого океана. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, передает пресс-служба СФ РФ.

С новым ходом: Северный флот сохранит один из своих мощнейших кораблей
Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» выйдет в море уже в следующем году

Он отметил также, что подводники продолжат выполнение задач боевого патрулирования и боевого дежурства в других районах Мирового океана

Адмирал подчеркнул, что основной задачей для флота останется поддержание боевой готовности морских стратегических ядерных сил.

«Исходя из своего предназначения, группировка содержится в постоянной готовности к выполнению задач сдерживания от развязывания агрессии против Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Как напомнила пресс-служба Северного флота, сейчас основу морских стратегических ядерных сил России составляют корабли проекта 667БДРМ «Дельфин», вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами «Синева», совместно с новыми «Бореями», на вооружении которых стоит МБР «Булава».

Ранее, 2 января, сообщалось, что Северный флот планирует провести в летний период нaвигации 2021 года экспедицию в районе архипелага Новая Земля. Отмечалось, что исследование Арктики продолжится совместно с Русским географическим обществом.

21 декабря президент РФ Владимир Путин подписал укaз, согласно которому с 1 января Северный флот стал межвидовым стратегическим объединением, выполняющим задачи военного округа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020