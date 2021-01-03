США вышли в полуфинал МЧМ-2021 по хоккею

Сборная США обыграла команду Словакии со счетом 5:2 и вышла в полуфинал молодежного чемпионата по хоккею (МЧМ — 2021), который проходит в канадском Эдмонтоне.

В составе американцев шайбы забросили Артур Калиев (11-я минута), Джон Фариначчи (32), Коул Кофилд (37) и Мэттью Бенирс (57).

В полуфинале американцы сыграют со сборной Финляндии.

Также в полуфинале встретятся Россия и Канада.

В четвертьфинале российская сборная обыгрaла кoманду Гермaнии со счетом 2:1.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд завершится в ночь на 6 января в Эдмонтоне.

Действующим победителем турнира является сборная Канады.