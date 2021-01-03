Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России встретится с командой Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира (ЧМ) по хоккею в канадском Эдмонтоне.

Матч состоится во вторник, 5 января, начало в 2:00 мск, пишет «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале российская сборная обыгрaла кoманду Гермaнии со счетом 2:1. Шaйбы забрoсили Вaсилий Пoномарев (10-я минута) и Дaнил Бaшкиров (29), в сoставе нeмецкой сбoрной oтличился Флориан Элиас (44).

При этом после матча бывший хоккеист Евгений Чижмин отметил, что россияне не смогли показать той игры, которая требуется на турнирах подобного уровня.

«С такой игрой следующий соперник будет для нас не по зубам. Не реализовывая моменты, не создавая их, достаточно тяжело будет пройти», — объяснил он.

В свою очередь, на пути к полуфиналу сборная Канады обыграла команду Чехии со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отличились Дилан Козенс (9), Боуэн Байрэм (12) и Коннор Макмайкл (58).

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд завершится в ночь на 6 января в Эдмонтоне. Действующим победителем турнира является сборная Канады.