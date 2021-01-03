Прямой эфир
Экономика
Стоимость биткоина превысила историческую отметку в $34 тыс.
Мир
Депутат рады предрек рост смертности из-за отказа от российской вакцины
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 января
Мир
Власти китайского Хэйхэ запретили работу общественного транспорта
Спорт
Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
Мир
Пенс поддержал планирующих оспорить итоги выборов 6 января республиканцев
Происшествия
В Дагестане произошло второе с начала года землетрясение

Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России встретится с командой Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира (ЧМ) по хоккею в канадском Эдмонтоне.

С Новым голом: Россия вышла в полуфинал МЧМ
Судьбу матча с Германией решил гол, заброшенный в меньшинстве

Матч состоится во вторник, 5 января, начало в 2:00 мск, пишет «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале российская сборная обыгрaла кoманду Гермaнии со счетом 2:1. Шaйбы забрoсили Вaсилий Пoномарев (10-я минута) и Дaнил Бaшкиров (29), в сoставе нeмецкой сбoрной oтличился Флориан Элиас (44).

При этом после матча бывший хоккеист Евгений Чижмин отметил, что россияне не смогли показать той игры, которая требуется на турнирах подобного уровня.

«С такой игрой следующий соперник будет для нас не по зубам. Не реализовывая моменты, не создавая их, достаточно тяжело будет пройти», — объяснил он.

В свою очередь, на пути к полуфиналу сборная Канады обыграла команду Чехии со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отличились Дилан Козенс (9), Боуэн Байрэм (12) и Коннор Макмайкл (58).

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд завершится в ночь на 6 января в Эдмонтоне. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020