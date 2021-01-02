Сборная России по хоккею вышла в полуфинал МЧМ

Сборная России по хоккею в субботу, 2 января, одержала победу над командой Германии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Четвертьфинальная встреча закончилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). У россиян шайбы забросили Василий Пономарев (10-я минута) и Данил Башкиров (29). В составе немецкой сборной отличился Флориан Элиас (44).

Соперник сборной России в полуфинале определится позднее.

В других матчах 1/4 финала позже в субботу сыграют сборные Финляндии и Швеции, хозяева турнира канадцы в ночь на воскресенье встретятся с командой Чехии, а сборная США проведет матч со словаками.

Ранее, 1 января, канадцы обыграли команду Финляндии со счетом 4:1.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд завершится в ночь на 6 января в Эдмонтоне. Действующим победителем турнира является сборная Канады.