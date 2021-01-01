Канадские хоккеисты сыграют с чехами в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

Сборная Канады по хоккею в матче группового этапа молодежного чемпионата мира обыграла команду Финляндии со счетом 4:1. 3 января канадцам предстоит сыграть с командой Чехии.

Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

В ходе встречи с финской сборной у канадцев шайбы забросили Дилан Козенс (4, 59-я минуты), Дилан Холлоуэй (27), Пейтон Кребс (33). У сборной Финляндии отличмося Брэд Ламберт (46), передает ТАСС.

Соперник сборной Финляндии определится в игре между шведами и американцами, который пройдет в пятницу в 05:30 мск. С финнами сыграет проигравший коллектив, время начала матча станет известно позже.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

Ранее в пятницу сообщалось, что молодежная сборная Чехии по хоккею обыграла команду Австрии со счетом 7:0 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира и стала последним четвертьфиналистом турнира.

30 декабря, российская команда обыграла в матче группового этапа соперников из Австрии. Хоккеисты сборной России пробились в четвертьфинал молодежного чемпионата мира.