Сборная Чехии по хоккею вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная Чехии по хоккею обыграла команду Австрии со счетом 7:0 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира и стала последним четвертьфиналистом турнира.

Встреча прошла в канадском Эдмонтоне в четверг, 31 декабря. Шайбы забросили Симон Кубичек (27-я минута), Мартин Ланг (33, 39), Филип Прикрыл (40), Павел Новак (42), Давид Иржичек (57), Ян Мишак (60), пишет ТАСС.

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в матче группового этапа молодежного чемпионата мира 31 декабря. Встреча в канадском Эдмонтоне завершилась со счетом 4:3.

По итогам проведенных матчей сборная России занимает первое место в своей группе с результатом в восемь очков.

Накануне, 30 декабря, российская команда обыграла в матче группового этапа соперников из Австрии. Хоккеисты сборной России пробились в четвертьфинал молодежного чемпионата мира.