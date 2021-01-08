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Сладкий столп: как в Колумбии готовят панелу

Популярный продукт фермеры до сих пор производят вручную
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Производство
Фото: Getty Images/Fredy Builes
Панела — нерафинированный тростниковый сахар — популярный продукт в Центральной и Латинской Америке, основа многих национальных блюд. Но самый крупный ее производитель и потребитель в мире — Колумбия. Она производит почти 1,5 млн т панелы в год, при этом почти полностью вручную. Как идет работа на предприятиях в разгар пандемии — в фотогалерее «Известий»
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Производство
Фото: Getty Images/Fredy Builes
Производством панелы занимается около 20 тыс. трапиче — фермерских хозяйств, сосредоточенных в основном вокруг города Кали в департаменте Валье-дель-Каука. На производстве занято почти 350 тыс. колумбийцев
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Производство
Фото: Getty Images/Fredy Builes
Для приготовления панелы необходим сахарный тростник. Он занимает 10,7% от общей посевной площади Колумбии и находится на шестом месте среди основных сельскохозяйственных культур страны
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Груз
Фото: Getty Images/Fredy Builes
Тростник измельчают, полученный сок разливают в специальные формы, где он застывает
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Производство
Фото: Getty Images/Fredy Builes
Готовый продукт — это твердые брикеты, чаще всего круглой формы
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Производство
Фото: Getty Images/Fredy Builes
Перед употреблением их необходимо колоть на куски
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Производство
Фото: Getty Images/Fredy Builes
Большей частью сладкий продукт употребляют в виде агуапанелы — чрезвычайно популярного в Колумбии напитка, заменяющего чай и кофе
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Перенос
Фото: Getty Images/Fredy Builes
Приготовить агуапанелу чрезвычайно просто — надо растворить кусочки сахара в кипятке или горячем молоке, можно добавить лимон или лайм. Также на ее основе готовят кофе
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Производство
Фото: Getty Images/Fredy Builes
Панелу часто используют для приготовления популярного на Карибах кокосового риса, в кондитерских изделиях, безалкогольных напитках, выпечке
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Ослик
Фото: Getty Images/Fredy Builes
Весь производственный процесс, начиная от сбора сахарного тростника и заканчивая формированием готового продукта, происходит с использованием ручного труда
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Форма
Фото: Getty Images/Fredy Builes
И это не связано с тем, что колумбийцы не могут модернизировать производство — если бы это произошло, десятки тысяч людей лишились бы работы
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Продукт
Фото: Getty Images/Fredy Builes
Каждый колумбиец съедает в год почти 35 кг панелы. В бедных семьях на ее покупку тратится до 9% от всех продовольственных расходов
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