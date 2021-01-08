Сладкий столп: как в Колумбии готовят панелу

Панела — нерафинированный тростниковый сахар — популярный продукт в Центральной и Латинской Америке, основа многих национальных блюд. Но самый крупный ее производитель и потребитель в мире — Колумбия. Она производит почти 1,5 млн т панелы в год, при этом почти полностью вручную. Как идет работа на предприятиях в разгар пандемии — в фотогалерее «Известий»