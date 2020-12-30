В аэропорту в Йемене в момент прибытия правительства произошел взрыв

Сильный взрыв произошел в аэропорту Адена в Йемене в момент прибытия нового правительства, есть убитые и раненые, сообщил 30 декабря телеканал Al Arabia.

Уточняется, что взрыв произошел, когда прибывшие из Саудовской Аравии члены правительства еще не вышли из самолета, а находились на борту. Они не пострадали. Жертвами взрыва стали пять человек.

Всех министров перевезли во Дворец правительства в Адене.

По информации телеканала, взрыв сопровождался стрельбой.

Новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятежниками-хуситами.

В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новый состав из 24 министров.

Соглашение центрального правительства Йемена и сепаратистов из переходного совета по урегулированию конфликта между ними было принято по инициативе Саудовской Аравии. По его условиям в состав нового правительства вошли пять представителей переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга Йемена.

Правительство Йемена сделало административный центр провинции Аден временной столицей, после того как повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) захватили власть в столице Сана и изгнали оттуда президента Абд-Раббу Мансура Хади. Однако в августе прошлого года сепаратисты из переходного совета Южного Йемена захватили правительственные учреждения и военные базы в Адене и заставили сторонников центрального правительства передать им власть, позднее объявив об установлении в южных провинциях самоуправления.