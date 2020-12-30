Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
В Турции туристам запретили посещать центры городов в Новый год
Общество
Путин подписал закон о штрафах за оскорбления россиян чиновниками
Мир
Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Сербию
Мир
МИД Украины пообещал сделать тему Крыма «адской» для России
Политика
Путин подписал закон об усилении ответственности за клевету в интернете
Общество
В Совфеде предложили приравнять осужденных к социально уязвимой категории
Мир
Главы РФ и Узбекистана заявили о стремлении укреплять союзнические отношения
Общество
В центре Москве в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта

В аэропорту в Йемене в момент прибытия правительства произошел взрыв

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильный взрыв произошел в аэропорту Адена в Йемене в момент прибытия нового правительства, есть убитые и раненые, сообщил 30 декабря телеканал Al Arabia.

Уточняется, что взрыв произошел, когда прибывшие из Саудовской Аравии члены правительства еще не вышли из самолета, а находились на борту. Они не пострадали. Жертвами взрыва стали пять человек.

Всех министров перевезли во Дворец правительства в Адене.

По информации телеканала, взрыв сопровождался стрельбой.

Новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятежниками-хуситами.

В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новый состав из 24 министров.

Соглашение центрального правительства Йемена и сепаратистов из переходного совета по урегулированию конфликта между ними было принято по инициативе Саудовской Аравии. По его условиям в состав нового правительства вошли пять представителей переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга Йемена.

Правительство Йемена сделало административный центр провинции Аден временной столицей, после того как повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) захватили власть в столице Сана и изгнали оттуда президента Абд-Раббу Мансура Хади. Однако в августе прошлого года сепаратисты из переходного совета Южного Йемена захватили правительственные учреждения и военные базы в Адене и заставили сторонников центрального правительства передать им власть, позднее объявив об установлении в южных провинциях самоуправления.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020