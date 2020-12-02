Путин предложил Сергею Куликову возглавить «Роснано»

Президент России Владимир Путин в среду, 2 декабря, предложил первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергею Куликову возглавить «Роснано».

«Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — «Роснано». Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики», — сказал глава государства в ходе встречи с Куликовым.

Также Путин сообщил о том, что правительство России уже подготовило предложения по поддержке «Роснано».

«Без развития таких технологий, как нанотехнологии, будущего у нашей экономики нет, это совершенно очевидно <...>. То же самое касается искусственного интеллекта, других направлений, биотехнологий. Всё это в современном мире очень завязано друг с другом, всё это находится в связке, <...> мы должны каждый из компонентов иметь в виду и каждый компонент развивать полноценно», — отметил Путин.

Первым зампредом коллегии ВПК Куликов стал в 2018 году. С 2015-го он занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера «Ростеха», до этого с 2008-го он был заместителем руководителя аппарата и помощником гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова.

АО «Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации государственной Российской корпорации нанотехнологий в целях содействия реализации государственной политике в сфере нанотехнологий.

В ноябре 2020 года правительство РФ в рамках оптимизации институтов развития передало «Роснано» под управление «ВЭБ.РФ».