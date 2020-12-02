НАТО сочло Россию главной военной угрозой до 2030 года

НАТО назвало Российскую Федерацию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года. Об этом говорится в докладе о реформировании альянса «НАТО-2030», опубликованном 2 декабря на сайте организации.

«На перспективу до 2030 года Россия, скорее всего, остается главной военной угрозой для альянса», — полагают авторы документа.

На основании доклада в ходе саммита НАТО в 2021 году будет принята новая Стратегическая концепция альянса.

Москва стремится к политическому, экономическому и военному превосходству над бывшими советскими республиками, уверены в альянсе. В качестве примеров в документе указана Украина и Грузия.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие в Черноморском регионе. При этом он неоднократно заверял в необходимости поддерживать диалог с Москвой.