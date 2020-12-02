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В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Губернатор Ставрополья запустил голосование о выходном дне 31 декабря

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 2 декабря запустил в своем Instagram голосование о том, стоит ли объявлять 31 декабря выходным днем.

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«У нас и сегодня есть возможность сделать 31 декабря выходным. Но считаю, будет правильно вновь принять это решение: поддерживаете ли вы такую инициативу? Прошу ответить в сторис: «Должен ли день 31 декабря 2020 года стать выходным на Ставрополье?» — написал глава региона.

В прошлом году в Ставропольском крае решение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем тоже принималось путем голосования. Данную инициативу поддержали 93% респондентов.

Ранее 2 декабря Белгородская область стала первым регионом в текущем году, где власти приняли решение 31 декабря сделать выходным днем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что региональные власти сами могут принимать решение о том, делать ли 31 декабря нерабочим.

В то же время член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рекомендовала регионам пока не торопиться с принятием решения по объявлению 31 декабря выходным днем, пишет RT. По ее словам, такая мера обоснована, если это связано с религиозными праздниками, отмечающимися большей частью населения этих регионов.

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