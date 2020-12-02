В Кремле оставили на усмотрение регионов решение о выходном 31 декабря

Решение объявлять 31 декабря выходным находится на усмотрении региональных властей. Об этом сообщил журналистам в среду, 2 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается 31 числа, ничего сказать не могу. Это решение региональных властей», — сказал он.

Песков добавил, что официально 31 декабря — рабочий день.

Ранее в этот же день стало известно, что Белгородская область стала первым регионом России, где грядущее 31 декабря сделали выходным днем. Распоряжение было подписано врио губернатора Вячеславом Гладковым.

Накануне член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем. По его словам, это позволит россиянам провести день в кругу семьи, сделает их спокойнее и счастливее.

В ноябре Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем.

Однако вместе с тем в октябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем.