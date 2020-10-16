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Правительство объявило 31 декабря 2021 года нерабочим днем

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Правительство России определило пятницу, 31 декабря 2021 года, нерабочим днем. Об этом сообщается на сайте кабмина 16 октября.

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В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Согласно постановлению о переносе выходных дней в 2021 году, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, эти нерабочие праздничные дни решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября, отмечается в публикации.

Ранее, в июне, глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект, предполагающий сокращение периода новогодних праздников с 1 по 3 января в качестве компенсации нерабочих дней в этом году. Отмечается, что предложенные изменения будут действовать только в 2021 году. Поправки предложено внести в ст. 112 Трудового кодекса РФ.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил против сокращения новогодних каникул в 2021 году в связи с ранее введенным из-за распространения коронавируса карантином и мерами самоизоляции. Он отметил, что часть граждан, находившихся в официальном отпуске, не может никуда поехать отдохнуть, а находится дома, и лишать их еще и новогодних выходных было бы несправедливо.

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