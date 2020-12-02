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В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Белгородская область первая сделала 31 декабря выходным днем

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Белгородская область стала первым регионом России, где грядущее 31 декабря сделали выходным днем. Соответствующее распоряжение 2 декабря подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.

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«Руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений, предприятий организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года. <...> Предоставить работникам подразделений <...> другой день отдыха — 31 декабря 2020 года», — говорится в документе.

Кроме того, органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам рекомендовано принять аналогичные меры.

Накануне член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем. По его мнению, официальный выходной, который позволит россиянам провести этот день в кругу семьи, сделает их спокойнее и счастливее.

В ноябре Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем.

Однако вместе с тем в октябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье.

В том же месяце социологический опрос показал: почти треть россиян (31%) считает, что новогодние каникулы должны длиться десять дней. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса, в ряде российских регионов введены ограничения на проведение массовых празднечных мероприятий.

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