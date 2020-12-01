Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Меценат из Франции оставил наследство котам Эрмитажа
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году
Общество
В России предложили создать программу «Земский строитель»

Глав регионов России призвали объявить 31 декабря выходным днем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев 1 декабря попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем.

С миру по иголке: куда россияне могут отправиться на Новый год
Туроператоры ждут расширения летных программ в ОАЭ и на Мальдивы

«На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу «31 декабря — выходной день». По итогам социологический опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы <...> составляет свыше 85% от всех опрошенных граждан», — цитирует «РИА Новости» обращение Хамзаева в адрес губернаторов.

Он отметил, что в 2019 году данную инициативу поддержали более 15 регионов, в том числе Крым, Ставропольский и Краснодарский край, Пензенская, Орловская, Магаданская области, пишет «Газета.ру».

По мнению общественника, россияне 31 декабря должны быть дома, в кругу семьи и вместе готовиться к новогодним праздникам. Он полагает, что официальный выходной сделает людей более спокойными и счастливыми.

В ноябре Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем.

Вместе с тем в октябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье.

В том же месяце социологический опрос показал: почти треть россиян (31%) считает, что новогодние каникулы должны длиться десять дней.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020