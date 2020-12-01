Глав регионов России призвали объявить 31 декабря выходным днем

Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев 1 декабря попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем.

«На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу «31 декабря — выходной день». По итогам социологический опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы <...> составляет свыше 85% от всех опрошенных граждан», — цитирует «РИА Новости» обращение Хамзаева в адрес губернаторов.

Он отметил, что в 2019 году данную инициативу поддержали более 15 регионов, в том числе Крым, Ставропольский и Краснодарский край, Пензенская, Орловская, Магаданская области, пишет «Газета.ру».

По мнению общественника, россияне 31 декабря должны быть дома, в кругу семьи и вместе готовиться к новогодним праздникам. Он полагает, что официальный выходной сделает людей более спокойными и счастливыми.

В ноябре Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем.

Вместе с тем в октябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье.

В том же месяце социологический опрос показал: почти треть россиян (31%) считает, что новогодние каникулы должны длиться десять дней.