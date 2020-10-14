Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников

Почти треть россиян (31%) считают, что новогодние каникулы должны длиться десять дней. Об этом 14 октября сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob.

При этом 18% респондентов готовы отдыхать только один-три дня, а 14% согласны на четыре-шесть выходных.

Одну неделю хотят праздновать 9% опрошенных, две недели — 6%. Еще 6% выразили готовность не отдыхать вовсе.

Кроме того, 3% участников опроса считают достаточной продолжительность новогодних праздников в восемь-девять дней, столько же россиян отметили, что оптимальное для них количество выходных — от 11 до 13 дней.

10% опрошенных ответили, что им не важно, сколько будут длиться праздничные каникулы.

В общей сложности в исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

В начале сентября Минтруд России предложил сделать выходным днем дату 31 декабря 2021 года. Таким образом, выходные дни 2 и 3 января предлагается перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно, а новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января включительно.

В декабре 2019 года некоторые регионы самостоятельно объявили выходным днем 31 декабря. В некоторых случаях перед принятием такого решение губернаторы предварительно проводили опросы населения.