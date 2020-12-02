Белгородская область первая из регионов объявила 31 декабря выходным днем

Власти Белгородской области решили первыми в России сделать предстоящее 31 декабря выходным днем. Соответствующее распоряжение в среду, 2 декабря, подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Вместо последнего дня 2020 года в регионе рабочим станет 26 декабря. Органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам рекомендовали принять аналогичные меры.

В Кремле в свою очередь отметили, что решение объявлять 31 декабря выходным находится на усмотрении региональных властей. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавил, что официально 31 декабря — рабочий день.

Объявить 31 декабря выходным днем глав регионов накануне попросил член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. Он уверен, что это позволит россиянам провести этот день в кругу семьи, что сделает их спокойнее и счастливее.

В ноябре Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем. В этом же месяце директор института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил сократить на два часа первый рабочий день после новогодних каникул.

В октябре российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в прошлом декабре уже объясняла, почему в стране 31 декабря не объявили выходным днем. По ее словам, для разработки и принятия такого решения потребуется много времени. Она подчеркнула, что сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне, установлены в Трудовом кодексе, пишет «Газета.ру».