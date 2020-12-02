Праздник не приходит: бизнес предупредил о дефиците игрушек к Новому году

В России может возникнуть дефицит импортных игрушек накануне Нового года. Об этом сказано в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в Федеральную таможенную службу (ФТС), с которым ознакомились «Известия». Организация предложила ускорить пропуск продукции на границе. Сейчас 71% игрушек на российском рынке — зарубежного производства. Из-за пандемии импортеры столкнулись с серьезными проблемами в закупках и логистическими проволочками. В результате компании не смогли ввезти в страну необходимый к Новому году объем детских товаров.

Недетские проблемы

Из-за пандемии коронавируса по всему миру импортеры столкнулись с серьезными логистическими проблемами и ограничениями. Ситуация может привести к дефициту игрушек к Новому году. Об этом говорится в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в ФТС от 27 ноября, с которым ознакомились «Известия». Чтобы смягчить ситуацию и частично исправить ее, компании предложили таможенной службе упростить процедуры пропуска в Россию иностранных игрушек.

Дефицит игрушек может возникнуть из-за того, что импортеры не успели вовремя ввезти в страну необходимый объем товара, пояснила «Известиям» президент АИДТ Антонина Цицулина. Обычно уже в сентябре на складах компаний есть необходимый предновогодний запас, но в этом году его не сформировали, уточнила она.

Праздник не приходит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Зарубежные производители, лидером среди которых является КНР, ограничили производство еще в феврале, на протяжении нескольких месяцев заводы стояли. После того, как их работа возобновилась, страна начала делать поставки в другие регионы по квотам, а не исходя из того, какой объем продукции требовался покупателю, — сказала она.

В России тоже были ограничения во время весеннего локдауна, в том числе и на сообщение с другими странами. Все это в итоге привело к тому, что импортеры не смогли начать подготовку к зимнему и праздничному сезону вовремя, отметила Антонина Цицулина. Крупные партии ввозят лишь сейчас, пояснила она.

Дополнительное время у импортеров уходит и на прохождение таможенных процедур, отметила представитель АИДТ. Прежде всего компании подают пакет документов (в том числе таможенную декларацию, транспортно-сопроводительные документы, сертификаты соответствия) в электронную систему ФТС. Она автоматически присуждает импортеру профиль риска — это закрытый от бизнеса процесс, на решение влияют разные факторы, в том числе ранее совершенные нарушения компании, штрафы и так далее, сказала Антонина Цицулина. После этого компания проходит либо «живую» проверку, либо ее документы проверяют в удаленном режиме. В последнем случае таможня выделяет специалиста, который в ручном режиме изучает полученные бумаги и одобряет их, после чего игрушки пересекают границу, рассказала специалист.

Праздник не приходит Фото: Global Look Press/Xinhua

Сейчас проверки в удаленном режиме могут занимать часы, утверждает Антонина Цицулина. Например, таможня не сразу выделяет специалиста, плюс на проверку определенное время, указала она. При этом у ФТС есть специальный упрощенный и ускоренный режим проверок. Если таможня позволит импортерам проходить процедуру проверки в более динамичном режиме, то все эти процессы могут стать более оперативными, отметила Антонина Цицулина.

Справка «Известий» Объем рынка детских товаров в России оценивается в 800 млрд рублей, свидетельствуют данные АИДТ за 2019 год. 23% приходится на игрушки. Из них 71% — импортные. 65% игрушек зарубежного производства приходят из Китая.

Низкий спрос

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Алексей Поповичев сказал «Известиям», что компании ассоциации пока не сталкивались с серьезными проблемами и задержками на таможне. Хотя накануне Нового года на границе, как правило, образуются очереди, потому что нагрузка на таможенников возрастает, признал эксперт. Сейчас работа сотрудников ФТС на границе максимально автоматизирована, что сокращает сроки выпуска продукции в Россию, подчеркнул Алексей Поповичев.

Если опасения АИДТ сбудутся и в стране действительно возникнут перебои с поставками детских игрушек, то это не будет острой проблемой, сказал «Известиям» директор Института стратегического анализа Игорь Николаев.

— Мы видим, что уже в октябре-ноябре трафик в торговых сетях и магазинах снизился. В декабре ситуация вряд ли изменится, мы уже находимся в условиях сниженной покупательной способности. Она также обусловлена пандемией и связанными с ней ограничениями, — сказал он.

Праздник не приходит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Даже если в стране будет меньше иностранных игрушек, низкий спрос на них будет компенсировать эту ситуацию, отметил эксперт.