Силуанов поручил профинансировать социальные обязательства регионов

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов и его заместитель Леонид Горнин во вторник, 1 декабря, обсудили с губернаторами и представителями российских субъектов завершение финансового года и обеспечение сбалансированности бюджетов регионов.

«Министерство финансов активно взаимодействует с регионами. Должны быть полностью профинансированы текущие социальные обязательства, в частности расходы, связанные с работой системы здравоохранения и других жизненно важных сфер», — подчеркнул глава Минфина.

По его словам, для устойчивого планирования усовершенствованы условия предоставления бюджетных кредитов. В частности, срок кредитов на пополнение бюджетных остатков увеличен со 180 до 240 дней (при условии его возврата не позднее 15 декабря). Такой механизм, как пояснил министр, позволяет регионам покрывать дефицит, не привлекая дорогие ресурсы в коммерческих банках.

«Региональная повестка — приоритет для Минфина. Особенно в этом году, когда регионы столкнулись со снижением доходов и необходимостью финансировать первоочередные мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом», — отметил Горнин.

В конце октября президент России Владимир Путин указал Силуанову на необходимость скорейшего решения вопроса по выделению регионам дополнительных средств на меры по борьбе с коронавирусом. 23 ноября стало известно, что правительство выделило 80 млрд рублей 39 регионам на поддержку стабильности бюджетных систем. Как отметил премьер Михаил Мишустин, средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами, а также сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с коронавирусом.

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