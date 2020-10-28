Путин поторопил Силуанова по вопросу помощи регионам

Президент России Владимир Путин указал министру финансов Антону Силуанову на необходимость скорейшего решения вопроса по выделению регионам дополнительных средств на меры по борьбе с коронавирусом.

«Когда, Антон, когда?» — спросил Путин у главы Минфина в среду на совещании с членами правительства.

Силуанов в ответ сообщил, что кабинет министров на заседании в четверг, 29 октября, примет решение по этому вопросу.

«Мы примем это, я думаю, по решению Михаила Владимировича (Мишустина, премьер-министра. — Ред.) на ближайшем заседании правительства, то есть в четверг, завтра», — ответил глава ведомства.

Его слова подтвердил Мишустин. «Я хотел сказать, что завтра мы это решение примем, Владимир Владимирович, всё для этого готово», — добавил он.

Ранее в среду в ходе совещания президент России Владимир Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19. Также российский лидер подчеркнул, что распространение коронавируса отслеживается в каждом субъекте РФ, и призвал глав регионов не забывать о своей ответственности в ситуации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.