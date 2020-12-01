До конца года в Крыму достроят девять детских садов

Более 2 тыс. мест в детских садах появится в Крыму к концу года. Всего планируется ввести в эксплуатацию девять зданий.

«Из них пять дошкольных учреждений реализуются в рамках нацпроекта «Демография». Четыре сада строятся по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя»», — говорится в сообщении пресс-службы минстроя Крыма.

Как отмечает Крыминформ, в настоящее время в очереди находится 8121 ребенок в возрасте от 0 до 8 лет. Всего в этом году ведется строительство 57 детских садов, 51 из них в рамках ФЦП, остальные – в рамках нацпроекта. Также Крыму насчитывается 17 недостроенных дошкольных учреждений. Общее количество денежных средств, которое не вернули подрядчики после расторжения контрактов, составляет около 700 млн рублей.

Напомним, новое образовательное учреждение откроется в селе Октемцы Хангаласского улуса Якутии в 2021 году. Это первый совмещенный проект школы и детского сада, который рассчитан на 220 учеников и 100 детсадовцев. На сегодняшний день объект готов на 70%. Школа-детсад строится по линии инвестиционной программы республики; на строительство выделено 522,2 млн рублей из бюджета Якутии.