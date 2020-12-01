Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Меценат из Франции оставил наследство котам Эрмитажа
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году
Общество
В России предложили создать программу «Земский строитель»
Сюжет:

До конца года в Крыму достроят девять детских садов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 2 тыс. мест в детских садах появится в Крыму к концу года. Всего планируется ввести в эксплуатацию девять зданий.

«Из них пять дошкольных учреждений реализуются в рамках нацпроекта «Демография». Четыре сада строятся по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя»», — говорится в сообщении пресс-службы минстроя Крыма.

Как отмечает Крыминформ, в настоящее время в очереди находится 8121 ребенок в возрасте от 0 до 8 лет. Всего в этом году ведется строительство 57 детских садов, 51 из них в рамках ФЦП, остальные – в рамках нацпроекта. Также Крыму насчитывается 17 недостроенных дошкольных учреждений. Общее количество денежных средств, которое не вернули подрядчики после расторжения контрактов, составляет около 700 млн рублей.

Напомним, новое образовательное учреждение откроется в селе Октемцы Хангаласского улуса Якутии в 2021 году. Это первый совмещенный проект школы и детского сада, который рассчитан на 220 учеников и 100 детсадовцев. На сегодняшний день объект готов на 70%. Школа-детсад строится по линии инвестиционной программы республики; на строительство выделено 522,2 млн рублей из бюджета Якутии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020