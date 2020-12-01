Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов
Сюжет:

Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военных в Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 декабря подписал распоряжение о демобилизации первой группы военных, призванных на службу в Нагорном Карабахе.

Связь с Карабахом: российских миротворцев оснастили «сотовым оружием»
В НКР переброшены беспилотники радиоэлектронной борьбы и мобильный медицинский отряд

«Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военнослужащих. Со 2 декабря 2020 года демобилизована определенная категория военнослужащих, призванных на военную службу согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики № 2280 от 28 сентября 2020 года», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Алиева.

Ранее в этот же день Алиев сообщил, что Лачинский коридор передан под контроль российских миротворцев, согласована его ширина в 5 км.

Кроме того, 1 декабря стало известно, что Москва и Анкара завершили технические переговоры о совместном центре по Нагорному Карабаху и подписали соглашение.

Накануне стало известно, что в Нагорный Карабах с начала действия соглашения о прекращении огня в общей сложности вернулись уже более 25 тыс. беженцев.

9 ноября Азербайджан и Армения при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020