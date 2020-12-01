Алиев заявил о передаче Лачинского коридора под контроль российских миротворцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Лачинский коридор передан под контроль российских миротворцев, согласована его ширина в пять километров. Об этом азербайджанский лидер заявил 1 декабря в ходе обращения к нации, расшифровку которого публикует агентство Azertag.

«Стратегическое значение Лачинского района в то же время заключается в том, что по территории района и через город Лачин проходит Лачинский коридор. Как вам известно, этот коридор передан под контроль миротворческих сил России», — сказал глава государства.

Он указал, что после продолжительного обсуждения сторонам удалось согласовать ширину коридора.

«Коридор шириной пять километров охватывает достаточное расстояние и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности», — отметил Алиев.

Кроме того, азербайджанский лидер сообщил, что Баку предлагает создать новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, при этом передать Азербайджану город Лачин.

«Лачинский коридор проходит через город Лачин. Таким образом, город Лачин остается посередине данного коридора. Я же в ходе бесед с президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его», — объяснил президент.

Алиев предположил, что на постройку нового коридора уйдет около трех лет, однако допустил, что этот процесс можно завершить и раньше.

О том, что подразделения вооруженных сил Азербайджана вошли в Лачинский район, стало известно накануне. Он находится в числе трех областей, о передаче которых Баку договорились Алиев, его российский коллега Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве РФ договорились о прекращении боевых действий. Согласно документу, военные Армении и Азербайджана остались на уже занятых позициях. При этом Ереван обязался передать Баку контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не путать российскую миссию миротворцев в Нагорном Карабахе с работой гуманитарного центра в этом регионе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Новый виток конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошел 27 сентября. Ответственность за произошедшее стороны возложили друг на друга. Достичь полного прекращения военных действий удалось 9 ноября при посредничестве России.