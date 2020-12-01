Иммунолог рассказал о главном запрете после вакцинации от коронавируса

Израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун уверен в том, что участникам испытаний вакцины от коронавирусной инфекции не надо самостоятельно сдавать тест на антитела или сообщать его результат врачу. По мнению специалиста, это может повлиять на исследование. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает «РИА Новости».

По словам врача, на западе, в частности в Израиле, участникам экспериментов объясняют, что это нежелательно, и «просят его этого не делать».

Ранее в российском сегменте соцсетей появились сообщения, что некоторые участники третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19 делали тесты на антитела, чтобы выяснить, получили они прививку или плацебо. По словам израильского профессора, подобное, хоть и противоречит правилам исследования, может происходить и в других странах.

«Сам факт того, знает пациент или нет, получил ли он плацебо или реальную прививку, не сможет повлиять на то, заболеет он или нет и будет ли у него положительный результат ПЦР-теста. Это может повлиять только на субъективные симптомы, которые он заполняет в дневниках. Не думаю, что это скажется на репутации прививки», — отметил Беркун.

Эксперт предупредил, что главным является то, чтобы испытуемый, всё же сделавший тест, для успеха эксперимента хотя бы наблюдающему врачу не говорил, получил он плацебо или вакцину.

«Когда мы даем прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек», — подчеркнул он.

По словам профессора, качество вакцины определяют специальные комиссии по строгому протоколу, которые учитывают нюансы всех этапов проверки.

11 ноября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что в ходе третьей фазы исследований была проведена оценка эффективности среди свыше 16 тыс. добровольцев через 21 день после того, как они получили вакцину или плацебо. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность «Спутник V» составила 92%.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра им. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Еще одна вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова, может быть зарегистрирована в декабре.