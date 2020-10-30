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В Москве посетителей «Пятерочки» эвакуировали из-за подозрительной сумки

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Семь человек были эвакуированы из магазина «Пятерочка» в центре Москвы из-за подозрительного предмета. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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«В магазине «Пятерочка» по адресу: Смоленская набережная, 2/1, стр. 2, неизвестный оставил подозрительный чемодан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место инцидента вызвали саперов.

Ранее, 29 октября, около 2 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на западе Москвы. Возгорание произошло в бизнес-центре. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

Ранее, 28 октября, загорелся цех по переработке пера, который находится в Ростовской области. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Пострадавших нет.

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