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Почти 2 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на западе Москвы

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В бизнес-центре на западе Москвы произошло возгорание. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Уточняется, что площадь возгорания составила 1 кв. м. Эвакуировано приблизительно 1900 человек.

«По адресу: улица Горбунова, 2, на первом этаже в одном из помещений бизнес-центра произошло загорание. Площадь составила 1 кв. м. В целях безопасности эвакуировано порядка 1900 человек», — привели сообщение источника в агентстве.

Он отметил, что пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее, 28 октября, загорелся цех по переработке пера, который находится в Ростовской области. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Пострадавших нет.

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