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Цех по переработке пера загорелся под Ростовом

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Пожар вспыхнул в цехе по переработке пера в городе Шахты Ростовской области. Площадь возгорания составляет 800 кв. м. Об этом в среду, 28 октября, сообщает пресс-служба МЧС.

Цех расположен по адресу: ул. Дачная, 284. Изначально сообщалось, что огнем охвачено 300 кв. м. Пожару присвоен третий, повышенный, ранг сложности.

К ликвидации возгорания привлечены 55 человек личного состава, в том числе 38 человек от МЧС, а также 17 единиц техники, пишет ТАСС.

Информации о пострадавших не поступало. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Накануне три человека погибли в результате пожара в частном доме в Калининграде.

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