«За чемпионство в РПЛ будут бороться «Спартак» и ЦСКА»

Стартующий в субботу 13-й тур чемпионата России по футболу, как и предыдущий, пройдет в условиях плотного графика между играми еврокубков . Неделю назад это стало существенным фактором для выступающих в Лиге чемпионов «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива», которые дружно проиграли сначала внутри страны, а во вторник и среду не набрали ни одного очка и в Европе. На этом фоне их неудачами может воспользоваться лидер чемпионата — московский «Спартак», который примет на своем поле «Ростов» . В интервью «Известиям» бывший владелец «Спартака» и «Химок», уроженец Ростова-на-Дону Андрей Червиченко поделился мнением о раскладах в гонке за лидерство в РПЛ, текущем кризисе «Зенита» и прокомментировал последние санкции РФС в отношении судей.

— Участники Лиги чемпионов сейчас проигрывают матчи в РПЛ, а «Спартак» и «Ростов» не без успеха пользуются своим отсутствием в еврокубках. Их очную встречу можно считать одной из решающих этой осенью?

— В принципе, да. Но вы понимаете, в этом матче очень многое будет зависеть от того, кто будет бегать со свистком (главным арбитром встречи «Спартак» – «Ростов» станет Виталий Мешков. — «Известия»). А то мы уже в прошлом туре получили удовольствие наблюдать работу таких персонажей, как [Кирилл] Левников, хотя это еще куда ни шло, и такого демона, как [Владислав] Безбородов (оба отстранены от судейства РПЛ на неопределенный срок за ошибки в матче «Краснодар» – «Спартак»), с которым уже давно всё понятно — он разве что спартаковскую форму не надевает, когда выходит судить. Надо посмотреть, как будет работать бригада того же Мешкова. Потому что я вижу, что «Спартак» судят по-разному. В первом матче сезона с «Сочи» у красно-белых на самом деле отобрали два очка. После этого компенсировали в четырех играх, где судьи просто подарили «Спартаку» четыре раза по два балла .

За чемпионство в РПЛ Главный судья Владислав Безбородов во время матча среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Спартак» (Москва) Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Какие четыре игры вы имеете ввиду?

— С «Ротором» (1:0), «Арсеналом» (2:1), «Химками» (3:1) и «Краснодаром». Везде были неверные судейские решения в пользу «Спартака», которые либо впрямую влияли на результат либо просто видоизменяли ход встречи, как это было с «Химками». Там Левников придумал пенальти в ворота химчан, хотя они выигрывали в одну калитку и могли забить еще два или три мяча .

А у «Ростова» обратная ситуация. Против донского клуба чаще всех ставят пенальти, которые потом РФС признает ошибочными, выдают красные карточки , как Роману Еременко в последнем матче с «Химками» (0:2). Там и желтая была с большой натяжкой, а показали красную. И после этого, конечно, «Ростов» вдесятером посыпался. Тем более сейчас, когда в команде идет серьезная перестройка. В общем, исходя из этих судейских стартовых позиций, «Ростов» не должен даже сыграть вничью. Поскольку «Спартак» в связке с арбитрами должен ростовчан спокойно одолеть .

— А если судейский фактор не вмешается в ход игры? Каковы тогда шансы «Ростова»?

— Всё равно небольшие. Даже при той безобразной поддержке судей, которая есть у «Спартака», я считаю, что эта команда сейчас показывает лучшую игру в лиге, очень быструю. И обладает самым лучшим подбором игроков в нападении. Неплохо выглядят оборона и средняя линия. «Спартак» вполне заслуженно сейчас лидирует . И способен побеждать без помощи судей. И когда они исполняют что-то в пользу красно-белых, то, на мой взгляд, тем самым просто гадят в тот торт, который «Спартак» пытается испечь.

Не знаю, почему так происходит. То ли сам клуб хочет подстраховаться, то ли судьи стремятся подлизнуть так, чтобы слаще было. Но для меня очевидно, что чисто в футбольных аспектах «Спартак» сейчас очень хорош . Наверно, он и ЦСКА сегодня должны претендовать на первое место. «Зенит» в глубокой яме. И, честно говоря, еще не достиг дна. Питерцы пикируют, но не то, что начинают выходить, а еще даже не вошли в полное пике. Думаю, в ближайшие два-три тура «Зенит» вообще отвалится от группы лидеров. Поэтому за чемпионство в РПЛ будут бороться «Спартак» и ЦСКА.

За чемпионство в РПЛ Игроки ФК "Ростов" Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— Матч с «Химками» будет проблемой для «Зенита»?

— «Химки» играют неплохо. У них команда упертая. Но клуб только вышел в РПЛ после долгого перерыва. И могут сыграть роль провинциальная робость совместно с дрожащими коленками перед топ-клубами . К тому же «Зенит» тоже не лишен «ништячков» от судей, что может ему сыграть на руку. Но легкой прогулки у питерцев не будет. Причем «Зенит» сейчас такой, что, когда играет один Артем Дзюба, все уже понимают, что надо играть просто плотнее. Когда играет Сердар Азмун, есть еще какая-то живость у «Зенита». А, когда одному Дзюбе не дают развернуться, атакующая игра пропадает.

— «Химки» в начале сезона шли внизу таблицы, а сейчас стали бороться на равных с лидерами, выбрались из зоны вылета. За счет чего?

— Появился хороший тренер (Игорь Черевченко. — «Известия») на опыте. К тому же состав пополнил Денис Глушаков, который может организовать игру. Я всегда говорил, что для каких-то топ-клубов, как «Спартак», он немного староват. А командам вроде «Химок» подходит идеально . Тем более, у подмосковного клуба есть опыт с Андреем Тихоновым на такой же позиции. А Андрей очень хорошо помогал тогда клубу. «Химки» сейчас еще неплохо взяли в аренду Резиуана Мирзова. Он уже забивает голы. Хотя этот игрок — буря в стакане. Но иногда эта буря выплескивается точно в нужное направление. В общем, есть, кому поиграть и поиздеваться над «Зенитом». Тем более, вспомните летний финал Кубка России, когда «Химки» пропустили решающий гол лишь с пенальти (0:1), а на последних секундах едва не сравняли. И ведь тогда эта команда была не такой зубастой, как сейчас.

— Что скажете о проблемах «Зенита»?

— Повторюсь, «Зенит» сейчас в яме. И некем заменить атакующих игроков . В итоге в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» у «Зенита» ни одного удара в створ ворот. Не говорю, что она обязана забивать, но ни разу не попасть по воротам — это кромешный позор . Даже, если ты ставишь целью покатать мяч и удержать нулевую ничью, хотя тут еще хоть какая-то логика прослеживается. Но всё равно негоже так играть участнику Лиги чемпионов и претенденту на первое место в России.

— В перерыве матча с «Боруссией» главный тренер «Зенита» Сергей Семак заменил капитана команды Артема Дзюбу. Ходили слухи, что даже в его нынешнем не самом лучшем состоянии это чревато проблемами, поскольку Артем может устроить скандал и пожаловаться руководству. Вы верите в эту теорию?

— Посмотрим в прошлое: мы знаем, что во времена Андрея Аршавина проходили в «Зените» такие вещи, как поход к руководству и рассказы, кому, где и как играть. Не знаю, та же ли ситуация с Дзюбой. Но не исключал бы этого, поскольку руководство со времен Аршавина осталось то же. И, может быть так, что оно идет на поводу у своих игроков. Но Дзюба сейчас не в тех кондициях, чтобы делать подобные вещи. Одно дело, когда ты безоговорочный лидер команды, постоянно забиваешь голы и отдаешь голевые передачи как в два прошлых сезона — это одна ситуация. Тогда уместно настаивать на своем. А, когда ты из себя выдавливаешь по одному мячу за пять игр, причем часто с пенальти, — это другая ситуация . Вопрос в том, насколько Семак управляет коллективом и конкретно Дзюбой. Насколько он хорош и насколько реально его оценивает руководство.

За чемпионство в РПЛ Матча Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» – «Зенит». Cчет 2:0 Фото: REUTERS/Martin Meissner

— Он не тянет уровень «Зенита»?

— Если бы у меня в команде возникла такая ситуация, как с Дзюбой и Семаком, на выход пошли бы оба . Мне кажется, Семак в «Зените» свой максимум уже выжал. Дальше он ничего не показывает — игры нет, интересных тактических решений нет. А с Дзюбой всё понятно. Он игрок не скоростной, а фактурный, давящий. И зависимый. Если на него никто не играет, не выкатывает передачи, как Азмун, то Артtм и не забивает. Нет мячей, нет результата. Так почему тогда ему нужно оказывать какой-то пиетет при выслушивании мнения о тренере?

— Вы сказали, что «Зенит» отвалится от борьбы за чемпионство, и в ней останутся «Спартак» и ЦСКА. В «Локомотив» не верите?

— Не верю. Там и покупки странные, и [Марко] Николич мне пока не нравится от слова «совсем». И вот эти сладостные причитания по поводу того, какие «железнодорожники» молодцы, что проиграли в Лиге чемпионов «Баварии» (1:2) всего в один мяч… Слушайте, молодцы — это, на мой взгляд, когда не проиграли . А в ситуации, когда ты проиграл в один мяч только из-за того, что тебе не влетело еще штуки три-четыре, очень сомнительны эти «молодцы».

— Не верите в перспективы команды?