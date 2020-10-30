Минпромторг исключил вероятность дефицита продуктов и товаров в России

Минпромторг не допускает возможности дефицита продуктов и товаров первой необходимости в России. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в пятницу, 30 октября.

«Запасы продуктов питания и товаров первой необходимости достаточны и никаких предпосылок для дефицита товаров нет», — процитировали Виктора Евтухова в «РИА Новости».

Он отметил, что россияне не скупают продукты, как это было в начале пандемии коронавирусной инфекции. А покупательский спрос снизился, так как жители России начали экономить.

«Покупательского ажиотажа, какой действительно был весной, в первую волну пандемии, тоже нет. Более того, наметилось падение спроса в силу того, что потребители экономят сократившиеся в сложных экономических условиях ресурсы», — привели слова замминистра в агентстве.

Ранее исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe показало, что около трети россиян начали закупать товары в магазинах впрок из-за опасений перед новыми ограничениями.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что в Москве не наблюдается повышенного спроса на продукты. Магазины обеспечены достаточным запасом товаров.

Эксперт московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский сообщил в разговоре с «Известиями», что закупаться впрок продуктами, даже которые имеют длительный срок хранения, не имеет смысла. Он пояснил, что продукты, закупленные впрок, часто портятся, так как люди не успевают их употребить до окончания срока годности. По его словам, дефицита каких-либо товаров не предвидится, а цены на продукты питания контролируются государством.