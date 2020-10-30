Эксперты указали на отсутствие причин для закупок продуктов впрок в России

В закупках впрок продуктов питания даже с долгим сроком хранения нет никакого смысла, считает эксперт Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский в пятницу, 30 октября.

Ранее в этот день РБК опубликовало данные онлайн-исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, согласно которому треть респондентов начала закупаться впрок из-за опасений нового локдауна.

«Торговые сети работают ритмично, перебоев в какими-то товарными позициями не предвидится. Сельскохозяйственный сезон был успешным, а значит, страна обеспечила себя всем необходимым», — сказал Петропольский «Известиям».

Бояться подорожания не стоит, потому что ценообразование на основные продукты питания контролируются государством, добавил представитель «Опоры России».

По его словам, всё, что сегодня будет куплено впрок, семья может просто не успеть использовать до истечения срока годности. Поэтому в ажиотажном спросе на продукты питания заинтересована только торговля, полагает эксперт.

На тот случай, если заболевает вся семья и возможности выйти из дома нет, существует доставка из магазинов и службы соцзащиты, заключил Петропольский.

По мнению основателя цифровой платформы «Работающий эмоциональный интеллект» Елены Хлевной, сейчас лучше вкладывать финансы в саморазвитие и самообучение.

Удаленная работа позволяет сэкономить очень много времени, в частности, на дорогу. «Рынок труда меняется с катастрофической скоростью, человеку важно найти свое место в новых изменяющихся условиях. Можно приобрести материалы, которые интеллектуально развивают человека и которые помогут сориентироваться в этой непростой ситуации», — сказала эксперт.

Ранее 30 октября руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в Москве не наблюдается ажиотажного спроса на продукты.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране не будет вводиться общенациональный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, власти понимают, какие меры нужно принять.

27 октября вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что повторного локдауна можно избежать, только предпринимая усилия по обеспечению безопасности людей, своевременному оказанию медпомощи.