Россияне начали готовиться к введению новых ограничений из-за коронавируса

Примерно треть россиян начала закупать товары в магазинах из-за опасений перед новыми ограничениями, следует из результатов исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe. Текст в пятницу, 30 октября, оказался в распоряжении РБК.

При этом остальные две трети россиян относятся к этим опасениям спокойнее.

По словам 12% опрошенных, они начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

Согласно данным исследования, после того как в регионах осенью вновь начали вводить ограничения, больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе.

При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.

Исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди пользователей Рунета старше 18 лет. Охват опрошенной аудитории небольшой: в опросе приняли участие 1611 респондентов: 18% — из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга, 22% — из городов-миллионников.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране не будет вводиться общенациональный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, власти понимают, какие меры нужно предпринять.

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