Прямой эфир
Сюжет:

Россияне начали готовиться к введению новых ограничений из-за коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Примерно треть россиян начала закупать товары в магазинах из-за опасений перед новыми ограничениями, следует из результатов исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe. Текст в пятницу, 30 октября, оказался в распоряжении РБК.

Третья лишняя: следующая волна коронавируса может ударить по регионам
В Москве уже в ближайшее время возможен перелом в сторону снижения заболеваемости, считают ученые

При этом остальные две трети россиян относятся к этим опасениям спокойнее.

По словам 12% опрошенных, они начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

Согласно данным исследования, после того как в регионах осенью вновь начали вводить ограничения, больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе.

При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.

Исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди пользователей Рунета старше 18 лет. Охват опрошенной аудитории небольшой: в опросе приняли участие 1611 респондентов: 18% — из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга, 22% — из городов-миллионников.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране не будет вводиться общенациональный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, власти понимают, какие меры нужно предпринять.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020